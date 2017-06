TCE inicia auditorias nas universidades estaduais

Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil, defende mudança (foto: Arnaldo Alves/AN-PR)

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) está iniciando auditoria nas universidades estaduais para analisar a legalidade dos atos de gestão de pessoal, avaliar a transparência e aferir a eficiência do gasto público, especialmente na área de pessoal. O anúncio da auditoria, aprovada por decisão plenária, foi feito ontem pelo coordenador-geral de Fiscalização, Mauro Munhoz.

A auditoria foi motivada pelo trabalho de fiscalização rotineira das universidades, executado pelas Inspetorias de Controle Externo do TCE-PR. Essa fiscalização apontou que, nos últimos cinco anos — de 2012 a 2016 — os gastos com pessoal das universidades praticamente dobraram, passando de R$ 1 bilhão para R$ 1,9 bilhão.

O trabalho também apurou irregularidades na concessão de vantagens salariais, no provimento de cargos comissionados — implementados por meio de resoluções administrativas das próprias universidades e não por lei — e no desvio de função. Outra falha verificada foi a falta de publicação de atos nos portais da transparência.

A auditoria acontece em um momento em que governo e as reitorias de algumas das universidades estão em queda de braço. O governo quer que as instituições façam a adesão ao progeama Meta 4, no qual o pagamento da folha de pagamento é feito diretamente pelo governo. As univerisdades reclamam que isso compromete a autonomia universitária, garantida por lei.