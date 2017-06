A Universidade Estadual de Maringá (UEM) abre inscrição para o 17º Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná no período de 30 de junho a 31 de julho. É a terceira vez que a UEM responde pela promoção do concurso, que a cada edição tem uma universidade pública do estado à frente do processo seletivo, sempre com apoio da Comissão Universidade para os Índios (Cuia).

No total, há oferta de 52 vagas, das quais 42 são destinadas pelas universidades estaduais paranaenses aos integrantes das comunidades indígenas localizadas no Estado. As inscrições são gratuitas.