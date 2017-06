Vídeo mostra ataque de skatistas antes de carro avançar em rua em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo de câmera de segurança mostra que um grupo de skatistas atacou o carro que se envolveu em um atropelamento na rua Augusta, centro de SP, no domingo (25), quando a via ainda estava parcialmente liberada para a circulação de veículos. Pela imagem, o motorista avança pela área interditada apenas após ser atacado. O vídeo mostra, às 9h48, um skatista correndo atrás do carro, que segue no sentido da avenida Paulista, e arremessando um skate contra ele -não é possível ver o que motivou essa agressão. Em seguida, outros jovens também se juntam ao ataque. A passagem de outros carros mostra que a faixa estava liberada para o tráfego no horário. Durante o ataque, o EcoSport dirigido pelo servidor público José Ariovaldo Ferreira, 55, ultrapassa um carro branco a sua frente, invade a pista contrária, destinada aos skatistas, e segue em alta velocidade, atingindo outros skatistas. Ferreira se apresentou à polícia na tarde de segunda (26). Segundo o delegado Roberto Pacheco de Toledo, do 4º DP (Consolação), ele alegou que só entrou no trecho interditado porque a via estava mal sinalizada. Disse que teve o carro atacado por um skatista, se assustou e resolveu acelerar. Quatro ficaram feridos. Ele deve ser indiciado pelos crimes de lesão corporal dolosa, periclitação de vida e por fugir do local do acidente. A CET informou que iniciou às 9h a operação na região para a realização do evento "Go Skate Day" e que, pela programação, os skatistas fariam a concentração no Masp às 10h e iniciariam o percurso apenas a partir das 10h30. Presidente da Associação Skate Day e organizador do evento, Dan Feitosa disse que um grupo pode ter descido a rua antes do previsto ao ouvir um rojão, sinal para a descida.