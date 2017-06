Câmara faz homenagem a quadrilhas de Festa Junina

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Como aconteceu em anos anteriores, o mês de junho motivou uma enxurrada de piadas-clichê em redes sociais associando as quadrilhas juninas a organizações criminosas que se abrigariam nos gabinetes do Congresso. Na manhã desta segunda-feira (26), o virtual encontrou o real em uma solenidade na Câmara, obviamente sem intenção de duplo sentido pelos organizadores. Sob o coro "sou quadrilheiro, com muito orgulho, com muito amor", o plenário da Câmara homenageou o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino, que se comemora nesta terça-feira (27) graças a uma lei aprovada pelo Congresso em 2011. A sessão durou pouco mais de uma hora, teve a veiculação de um vídeo dos festejos, convidados vestidos com os tradicionais trajes caipiras, apresentação a caráter e discursos dos cerca de dez parlamentares que participaram em algum momento da solenidade. A referência mais próxima da associação entre quadrilhas que diverte redes sociais ocorreu quando o deputado Izalci Lucas (PSDB-DF) destacou em discurso que vários deputados não aceitaram o convite para participar da solenidade. Ao ser abordado pela Folha, o parlamentar afirmou que quis dizer que tradicionalmente as segundas-feiras são esvaziadas na capital federal. Mas reconheceu que alguns poucos deputados podem ter declinado em decorrência das piadas na internet. "No começo tinha essas indiretas mesmo, mas depois o pessoal viu que isso aqui [a homenagem aos quadrilheiros juninos] é uma coisa séria."