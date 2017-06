Advogado de ex-ministro diz que vai recorrer

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A defesa de Antonio Palocci informou que irá recorrer da sentença, e argumenta que o ex-ministro não interferiu para favorecer a Odebrecht. "Não houve determinação direta ou intervenção do ex-ministro na licitação das sondas", afirmou à Folha o advogado Alessandro Silvério, que defendeu Palocci no caso. Para o advogado, como não interferiu, o petista não tem como ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, que seriam inexistentes. A defesa argumenta que havia "política de governo" para incentivar empresas nacionais a participarem das licitações do pré-sal, mas isso não significa que houve atos de corrupção a favor a Odebrecht. "Se a atividade política está sendo considerada criminosa, essa é uma interpretação muito particular", disse. Os defensores de João Santana e Mônica Moura, condenados por lavagem de dinheiro, afirmaram que os recursos foram recebidos "em decorrência de serviços de marketing efetivamente prestados". Delatores, eles cumprirão as penas previstas no acordo. Já a defesa do ex-tesoureiro João Vaccari Neto disse que a decisão é "baseada exclusivamente em palavra de delator". Para o advogado Luiz Flávio Borges D'Urso, a condenação é injusta. A Odebrecht, em nota, reafirmou o compromisso de colaborar com a Justiça.