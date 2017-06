Sob ocupação, prefeitura decide fechar mais cedo

A prefeitura de Curitiba encerrou o expediente dos funcionários do Palácio 29 de Março, no Centro Cívico, às 14h20 de ontem. Centenas de servidores protestaram na sede do Executivo municipal contra a aprovação do pacote de ajuste fiscal enviado pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN).

Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba (Sismuc), 18 servidores estavam no salão nobre da prefeitura e se recusavam a deixar o local. Outros 20 estão no saguão, no andar térreo do prédio da prefeitura. Eles exigiam serem recebidos pelo prefeito Rafael Greca e só dizem que só deixam o local se houver ordem judicial. A Procuradoria Geral do Município recorreu à Justiça solicitando uma reintegração de posse.

Em assembleia realizada nesta tarde no Parque São Lourenço, servidores municipais aprovaram a continuidade da greve hoje. Os servidores representados pelo Sismuc (Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba) voltam a se reunir hoje para decidir se mantêm o movimento até sexta-feira, para quando está marcada uma greve geral.