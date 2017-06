Joel marca duas vezes contra ex-time, e Avaí surpreende o Botafogo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jogador do Botafogo até semana passada, o centroavante Joel marcou duas vezes e garantiu a vitória do Avaí por 2 a 0 sobre seu ex-time, nesta segunda-feira (26), no Estádio Nilton Santos (Engenhão). A derrota tirou os cariocas da zona de classificação para a Libertadores. Com o tropeço diante de sua torcida, o Botafogo permanece com 15 pontos, perde a oportunidade de subir para terceiro lugar e fecha a décima rodada na sétima colocação. Já o Avaí conquistou sua segunda vitória na competição e deixou a lanterna. O Botafogo volta a campo pelo Brasileiro no próximo domingo para enfrentar o Corinthians, em São Paulo. Mas, antes disso, jogará pela Copa do Brasil, em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG. O Avaí tem a Ponte Preta como próximo adversário, no estádio da Ressacada. Foram precisos seis minutos em campo para Joel fazer valer a "lei do ex". No Botafogo até semana passada, ele se transferiu para o Avaí e assumiu a titularidade contra o ex-time. Após bobeada da zaga, o camaronês aproveitou para furar a zaga e marcar, aos 7min, apenas o quarto gol dos catarinenses no Brasileiro. Sair atrás no placar não foi o único problema para o Botafogo no começo da partida. Aos 7min, Montillo voltou a sentir lesão na panturrilha e foi substituído por Guilherme. Após o primeiro gol, Joel passou a ser vaiado a cada lance pela torcida do Botafogo. E o pior ainda estava por vir. Após boa trama pela esquerda, um cruzamento para a área parou nos pés de Pedro Castro, que ajeitou para Joel acertar o canto esquerdo de Gatito Fernández e marcar seu segundo gol para calar o Engenhão. Após a surpresa, o Botafogo tentou recuperar o prejuízo. Foram várias chances de diminuir. O zero só não saiu do placar porque o goleiro Douglas fez ao menos cinco grandes defesas. A única boa novidade para o Botafogo seria a volta de Camilo ao time titular. Mas o camisa 10 não agradou a maioria da torcida. Ao ser substituído, o apoiador foi vaiado por grande parte do estádio. BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello (Pachu), Víctor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Montillo (Guilherme), Camilo (Leandrinho); Rodrigo Pimpão, Roger. T.: Jair Ventura AVAÍ Douglas; Leandro Silva, Betão, Airton, Capa; Judson (Wellington Simião), Luan, Pedro Castro, Juan (Diego Tavares); Rômulo, Joel (Júnior Dutra). T.: Claudinei Oliveira Estádio: Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN) Gols: Joel, aos 6min e 16min do primeiro tempo Cartões amarelo: Igor Rabello (Botafogo) Douglas e Leandro Silva (Avaí)