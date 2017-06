Inscrições para o 2º semestre estão abertas

Estão abertas as inscrições para os cursos do 2º semestre de 2017 no Conservatório de Música Popular Brasileira. São 27 cursos regulares de periodicidade semestral, divididos entre instrumentos, canto, disciplinas teóricas e práticas de conjunto.

O Conservatório de MPB oferece cursos de acordeom, bandolim, bateria, cavaquinho, clarinete, flauta doce e transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trompete, violão e viola caipira. Além desses, oferece o curso de canto popular, disciplinas teóricas (LEM – leitura e estruturação musical, harmonia funcional e arranjo instrumental) e práticas de conjunto (choro, MPB, samba, música caipira). Para crianças, de 7 a 12 anos, há cursos de bateria, violão e piano.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de junho pelo site www.conservatoriodempb.com.br. Na 1ª fase das inscrições, o candidato deverá ler o edital geral, clicar no curso de seu interesse e em seguida preencher a ficha de inscrição disponível online. A inscrição poderá ser feita em quantos cursos o candidato tiver interesse.

Serviço:

O quê: Inscrições para novos alunos do Conservatório de MPB de Curitiba: até 30 de junho – Inscrições pelo site www.conservatoriodempb.com.br

Valores: variam de R$ 30 a R$ 160 mensais

Onde: Endereço: Rua Mateus Leme, 66, São Francisco.

Informações: (41) 3321-3315, (41) 3321-3208

Informações pedagógicas: 3321-3318