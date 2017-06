Férias: dica é descanso ativo com boa programação para crianças

A próximidade do período de férias escolares gera a pergunta: o que fazer com as crianças? Muitos pais não têm como tirar alguns dias de folga do trabalho para poder acompanhar de perto esse período de descanso dos pequenos. Para quem tem uma reserva financeira, uma boa solução é procurar uma colônia de férias para deixar o dia a dia da garotada mais animado.

A Casa Labirinto é um dos espaços que está oferecendo atividades para os pequenos. A Descolônia de Férias de Inverno no Jardim Secreto da Casa Labirinto começou ontem e segue com um calendário variado de atividades até o dia 4 de agosto. A Casa Labirinto comanda as tardes trazendo histórias em volta da fogueira, brincadeiras juninas, aventuras no quintal, muita dança, teatro, música e arte pra esquentar os corpinhos. E o Espaço NAV traz, nas manhãs, propostas de oficinas de robótica, circo, pyssla e yoga. As atividades estão programadas de segunda a sexta-feira, da 9 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Reservas e informações: (41) 98429-2876.

Outros locais que terão atividades são os clubes sociais.Santa Mônica Clube de Campo, Clube Curitibano, Circulo Militar têm programação especial para esse público. A diferença é que as atividades normalmente são para filhos de sócios, mas ocorrem mediante inscrição. Por isso, vale a pena ficar de olho na programação de férias dos clubes.

Uma outra possibilidade, porém mais econômica, é aproveitar o período para passar para crianças e jovens conceitos importantes de educação financeira e sustentabilidade. Estes temas podem ser ensinados de forma lúdica, por meio de conversas e brincadeiras simples. As férias são ideais para essa abordagem, além disso, possibilita uma maior proximidade entre a família. O grupo DSOP Educação Financeira elaborou dois guias com sugestões de brincadeiras para os pais, dividas por faixa etária, de 3 a 10 anos e de 11 a 16 anos. Há atividades bem simples e baratas, como por exemplo, usar fitas de papel crepom para trançar um corredor para brincar de armadilha, ou construir um pega varetas a partir de garrafas pets.

Período também é para aprender

Nas férias escolares também é importante que os estudos não fiquem totalmente de lado. Para Tânia Medeiros, coordenadora pedagógica do Sistema Maxi de Ensino, o ideal é que se busque o equilíbrio. “Para os jovens que se dedicaram aos estudos no primeiro semestre é hora de merecido descanso. Para aqueles que não se dedicaram tanto assim, o descanso também é importante, mas deve mesclar com um determinado período a ser reservado para reforços, objetivando correr atrás do prejuízo”.

A pedagoga ressalta que esse breve tempo dedicado aos estudos é fundamental, “pois o conteúdo didático acumula e parte dele é pré-requisito para o andamento da matéria, ou seja, a falta de entendimento completo prejudicará as lições seguintes e pode causar grande prejuízo ao final do ano letivo”.

Uma opção interessante para o período de recesso nas aulas é o investimento em cursos. “Há inúmeras alternativas, como oficinas para todos os gostos: arte, culinária, música, teatro e atividades físicas, além de opções oferecidas nas próprias escolas, com atividades recreativas. Todas essas são excelentes escolhas para quem busca ocupar o tempo vago aliando diversão e conhecimento”, afirma a coordenadora do Sistema Maxi de Ensino.

Aproveitar as vitrines culturais que as cidades oferecem é outra forma de se aproveitar bem o recesso escolar, dando continuidade à aprendizagem de forma lúdica, prazerosa, sem estragar o clima de férias da garotada. Fabio Silva, coordenador pedagógico do Ético Sistema de Ensino, lembra que principalmente nas grandes metrópoles há uma infinidade de passeios que, além de divertir, também ampliam o conhecimento e a cultura.