“Meti porrada mesmo”, diz Simone ao ver fã derrubar Simaria

A cantora Simone, da dupla sertaneja Simone e Simaria, teve uma reação inesperada após ver a irmã ser agarrada por um fã na noite deste domingo (25) durante um show. A dupla se apresentava na cidade de Amargosa (a 240 km de Salvador) quando um homem invadiu o palco, agarrou e derrubou Simaria. Ao ver a cena, Simone tentou tirar o homem de cima dela. Ele tentou agarrar Simone e ela lhe deu um soco. Após o incidente, Simone pediu desculpas e afirmou que o instinto de irmã falou mais alto. "Vocês vão me perdoar, mas na hora em que eu vi o cara derrubar minha irmã no chão, eu meti a porrada mesmo. Quem tem irmão sabe. Eu dou minha vida para minha irmã”, falou ela. Simaria teve uma corrente no pescoço quebrada e ficou com o joelho ralado e teve hematomas na perna com a queda. Já Simone ficou com hematomas no braço. O fã foi retirado do palco pelos seguranças, e o show foi retomado. Imagens do momento da invasão circulam pela internet. A assessoria das cantoras afirmou que elas não vão mais comentar sobre o assunto.

Corpo de Salvador Dali será exumado para exame de DNA

Uma juíza de Madri ordenou a exumação do corpo do pintor espanhol Salvador Dalí, morto em 1989, e a obtenção de mostras para a realização de um exame de DNA a fim de confirmar a paternidade de Pilar Abel, que iniciou um processo para ser reconhecida como filha do artista. Em uma decisão datada do dia 20 de junho e que foi divulgada ontem, a juíza encarregada do caso considera "necessária a prova biológica de investigação da paternidade de María Pilar Abel Martínez a respeito de Salvador Dalí Domenech", ao não "existir vestígios biológicos nem objetos pessoais sobre os quais seja possível praticar o teste pelo Instituto Nacional de Toxicologia". A magistrada María del Mar Crespo ordena que o procedimento seja feito na localidade de Figueres, na província de Girona (nordeste), de onde Dalí nasceu e está enterrado, para que o médico legista realize a extração de mostras ("restos ósseos e/ou peças dentárias") do cadáver as e encaminhe ao Instituto de Toxicologia. A Fundação Gala-Dalí, que administra o patrimônio do pintor, anunciou em um comunicado que apresentará um recurso nos próximos dias contra a decisão judicial de exumação.

Twitter agora permite que usuários ganhem dinheiro com vídeos ao vivo

O Twitter lançou na semana passada um sistema que vai permitir que usuários ganhem dinheiro com as lives feitas na rede social através do Periscope. A iniciativa é uma maneira encontrada pela companhia para tentar competir com o YouTube no lançamento de influenciadores digitais. Com a mudança, as pessoas que estiverem vendo vídeos ao vivo no Periscope poderão enviar uma série de "presentes" em formato de coração para o usuário que estiver fazendo a transmissão. Essas figurinhas, no entanto, precisarão ser compradas. Os usuários que receberem um valor aproximado de US$ 175 em presentes no serviço serão chamados de "super broadcasters" e poderão sacar a quantia em dinheiro.

Nathalia Dill e Marina Moschen tietam Woody Allen

As atrizes Nathalia Dill e Marina Moschen passam uma temporada em Nova York para estudar atuação e acabaram conhecendo Woody Allen, um dos diretores de cinema mais famosos da atualidade. Elas postaram a foto com o diretor em suas redes sociais no último domingo. "Tentei fazer a cool e não pedir foto. Mas na hora não resisti e me enfiei na foto" disse Nathalia, enquanto Marina se mostrou impactada pela presença de Allen: "Não tô sabendo lidar". As duas se conheceram no elenco da novela Rock Story, da Globo.

Níver do dia

Zezé Motta, Atriz brasileira, 73 anos