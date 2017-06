A vítima (foto: Divulgação)

Vitalina do Nascimento, 46 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa na noite desta segunda-feira (26) em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O suspeito do crime é o ex-marido dela. Segundo testemunhas, ela sofria ameaças constantes do ex-marido.

Ela foi assassinada cozinha de sua casa na presença de várias pessoas, mas o suspeito está foragido.