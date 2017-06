Maytê Piragibe vence o 'Dancing Brasil', reality de dança apresentado por Xuxa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 42,53% dos votos, a atriz Maytê Piragibe foi a vencedora do "Dancing Brasil", reality show musical da Record apresentado por Xuxa Meneghel. A final da atração foi ao no fim da noite desta segunda (26). Na votação on-line, feita pelo site da emissora, o R7, a artista disputou o primeiro lugar com Jade Barbosa e Leo Miggiorin. Para conseguir o pódio da atração -e embolsar R$ 500 mil-, os participantes precisaram executar três coreografias. Uma baseada na dança de que mais gostaram de desempenhar, outra no ritmo com o qual tiveram a pior nota e, por fim, uma de charleston. O júri era composto por Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho. A Paulo Victor Souza, o técnico vencedor, coube o prêmio de um carro. Na emissora, Maytê atuou nas novelas "Vidas Opostas" (2006), "Caminhos do Coração" (2007-2008), "Os Mutantes - Caminhos do Coração" (2008-2009), "Mutantes - Promessas de Amor" (2009), "Pecado Morta"l (2013) e "A Terra Prometida" (2016-2017). Ela também fez parte da série "José do Egito" (2013). TRANSMISSÃO NO TWITTER Pela primeira vez no Brasil, a rede social Twitter realizou a transmissão de um evento ao vivo diretamente da plataforma. Fruto de uma parceria do microblog com a Record, o ao vivo da final do "Dancing Brasil" também teve patrocínio da Pantene e da agência iProspect SEGUNDA TEMPORADA Durante a final, Xuxa aproveitou para anunciar a segunda temporada do reality. A atração contará com Alinne Rosa, Carla Prata, Carlos Bonow, Fernando Pires, Jaqueline, Jesus Luz, Lexa, Milene Domingues, Raphael Sander, Suzana Alves, Theo Becker e Yudi Tamashiro.