Google é multado em quase R$ 9 bi na Europa por favorecer serviço próprio

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Autoridades regulatórias europeias multaram o Google nesta terça-feira (27) em 2,42 bilhões de euros por favorecer ilegalmente seu serviço de compras. O valor, equivalente a R$ 8,9 bilhões, é um recorde nesse tipo de ação. A maior multa até então, de 1 bilhão de euros (R$ 3,7 bilhões), fora imposta à firma americana Intel em 2009. A Comissão Europeia (braço Executivo da UE) afirmou que o Google tem 90 dias para interromper as práticas consideradas irregulares. Caso o Google não cumpra a decisão, terá que pagar novas multas diárias de até 5% da média diária do volume de negócios mundial da Alphabet, sua empresa-pai. A acusação é de que o site favorece seu próprio sistema de comparação de preços -Google Shopping- dentro de seu mecanismo de buscas. Havia queixas há anos vindas de rivais como Yelp, FairSearch e TripAdvisor. Margrethe Vestager, a comissária europeia responsável pela investigação, afirmou que o Google "criou diversos produtos e serviços inovadores que fizeram a diferença nas nossas vidas, o que é uma coisa boa". "Mas a estratégia de seu mecanismo de comparação de preços não foi simplesmente atrair consumidores com um produto melhor do que o de seus rivais. Em vez disso, o Google abusou de seu domínio no mercado como mecanismo de busca ao promover seu próprio serviço nas buscas e minimizar os de seus competidores", disse. Segundo o relatório da Comissão Europeia, os resultados dos serviços de comparação de preço não seguem as regras gerais de busca. Rivais são prejudicados pelo algoritmo -e, portanto, recebem menos cliques, impactando o valor de seus anúncios. Esse tipo de serviço depende do fluxo de visitas. MAIS ACESSOS Com as práticas irregulares, o Google ampliou o número de acessos a seus serviços em 45 vezes no Reino Unido e em 35 vezes na Alemanha, por exemplo, enquanto rivais perderam respectivamente 85% e 92% do tráfego nesses dois países. A empresa nega as acusações e diz que os resultados das buscas facilitam a experiência dos consumidores. O serviço de comparação de preços do Google foi lançado na Europa em 2004 com o nome Froogle. O produto passou a ser conhecido como Google Product Search em 2008 e, desde 2013, se chama Google Shopping. Consumidores podem comparar preços de diversas plataformas simultaneamente, como Amazon e eBay. O domínio do mercado em si não é ilegal na União Europeia, diz o relatório das autoridades regulatórias, mas é necessário que as firmas não abusem de sua posição, restringindo a competição. O Google é acusado, em outro caso, de utilizar seu sistema operacional Android para prejudicar rivais. É esperado que a Comissão Europeia mantenha a linha dura também nessa acusação. OUTRO LADO Procurado, o Google não quis comentar a acusação. Mas a empresa encaminhou uma nota oficial de Kent Walker, conselheiro-geral. "Quando você faz compras nas internet, quer encontrar os produtos de maneira rápida e fácil", escreveu Walker. "Milhares de empresas europeias usam esses anúncios para competir com empresas maiores, como a Amazon e o eBay." "Quando você usa o Google para procurar por produtos, nós tentamos mostrar aquilo que você está buscando. Nossa habilidade de fazer isso bem não nos favorece ou a nenhum site ou vendedor em particular. É o resultado do trabalho duro e da constante inovação." "Nós discordamos de maneira respeitosa das conclusões anunciadas hoje. Vamos revisar a decisão da Comissão em detalhe enquanto consideramos nosso recurso", diz a nota.