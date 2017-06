Jeiza e Bibi se enfrentam em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bibi tenta se explicar para o delegado, e Caio a apoia. Jeiza e Bibi se enfrentam. Yuri revela ao amigo que pediu para deixar o jogo na internet, mas foi ameaçado. Bibi exige que Heleninha confirme seu álibi para a polícia. Cândida e Aurora conversam sobre suas filhas sem saber que as duas se conhecem. Cibele anuncia a Dantas e Shirley que decidiu viajar. Incentivada por Zu, Joyce visita Eugênio em seu escritório. Joyce e Eugênio combinam de viajar juntos, e Mira avisa a Irene. Zeca prepara seu ônibus com a ajuda de Jeiza. Yuri conta para Heleninha e Caio sobre as ameaças que sofreu. Irene 'batiza' o suco de Joyce, que sofre uma reação alérgica e desmarca sua viagem com Eugênio. Passa-se um ano.