Servidores na Prefeitura de Curitiba (foto: Vagner Rosário)

O clima é tranquilo na Ópera de Arame na manhã desta terça-feira (27). Há policiamento reforçado, bloqueios de trãnsito, mas nenhum servidor na frente. Acompanhando nos camarotes da Ópera, apenas meia dúzia de servidores. A cena é bem diferente que ontem: quando servidores tentaram impedir a votação e entraram em confronto com os policiais militares. Os vereadores de Curitiba já aprovaram, em segundo turno, os quatro projetos do pacote de austeridade proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN), em sessão na Ópera de Arame sob forte segurança da Polícia Militar. Ao contrário de ontem, a sessão foi tranquila e poucos servidores acompanharam a votação nas galerias do local. Nesta terça (27), os servidores municipais estão no Centro da Cidade. Eles se concentraram na Praça 19 de Dezembro e seguiram para Prefeitura de Curitiba, onde protestam.

Equipes da Setran orientam o trânsito e bloqueios nas proximidades da Prefeitura de Curitiba.

O projeto que altera a previdência dos servidores municipais (005.00194.2017) foi aprovado por 25 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção. Já a proposta que que adia de 31 de março para 31 de outubro a data-base e também congela o plano de carreiras do funcionalismo (005.00196.2017) passou em segunda votação por 25 votos favoráveis, 10 contrários e nenhuma abstenção. O projeto que autoriza o leilão das dívidas adquiridas até 2016 (005.00198.2017) recebeu 28 votos favoráveis, 7 contrários e nenhuma abstenção. E por último, o projeto que propõe a Lei de Responsabilidade Fiscal do Município (002.00020.2017) passou 27 votos favoráveis, 10 contrários e nenhuma abstenção. Agora, os projetos seguem para sanção de Greca.

Veja como os vereadores votaram no segundo turno do pacotaço

Após "guerra", Câmara vota pacote de Greca em 2º turno nesta terça

Votação na ópera de Arame custou cerca de R$ 100 mil, diz Câmara







Adesão - Ontem mesmo, os servidores ligados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc) aprovaram a continuação da greve. “Os servidores vão continuar mobilizados independente do que votem os vereadores. A luta permanecerá contra Rafael Greca enquanto ele continuar com essa postura de ditador”, critica Irene Rodrigues, da coordenação geral do Sismuc. A Secretaria Municipal da Educação informou na manhã desta terça (27) que 342 das 391 unidades da rede municipal de ensino funcionam normalmente nesta manhã. Outras 21 fazem atendimento parcial e 28 unidades não funcionam. São 45 escolas e 4 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) com adesão ao movimento de paralisação. Segundo balanço da Prefeitura de Curitiba, ao todo, 21 servidores aderiram à paralisação na saúde na manhã desta terça-feira, o que equivale a 0,3% do total de 6.645 servidores da saúde

Na segunda, alguns servidores ocuparam o prédio da Prefeitura de Curitiba e o expediente foi suspenso a partir das 14 horas, mas de noite uma decisão da Justiça mandou os manifestantes deixarem o local.