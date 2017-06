Westbrook é eleito MVP da temporada regular da NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi realizada nesta segunda-feira (26) a primeira edição do NBA Awards, na qual foram anunciados os vencedores dos tradicionais prêmios da liga profissional americana, que, até o ano passado, eram entregues independentemente. O troféu mais esperado era o de MVP (jogador mais valioso da temporada regular), que acabou nas mãos de Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder. Westbrook era o favorito para a conquista, já que teve uma temporada espetacular em Oklahoma. No último ano, ele estabeleceu um novo recorde de triplos-duplos em uma temporada, 42, superando a lenda Oscar Robertson, que conseguiu 41 em 1962. Além disso, terminou com média de dois dígitos em pelo menos três fundamentos, o que foi considerada uma das temporadas individuais mais marcantes da história. Além do prêmio de MVP, Westbrook também faturou o prêmio de jogada vencedora da temporada, quando decidiu a partida contra o Denver Nuggets com uma cesta incrível de três pontos. Ele deixou para trás Tyler Ulis, do Phoenix Suns, e Kyrie Irving, do Cleveland Cavaliers. ESTREANTE DA TEMPORADA A noite começou com o prêmio de estreante da temporada, dado ao ala-armador Malcolm Brogdon, de 24 anos. Após se destacar pelo Virginia Cavaliers, ele foi escolhido pelo Milwaukee Bucks na segunda rodada do draft da temporada passada -aconteceu na 36ª posição para ser mais preciso. Brogdon terminou a temporada com médias de 10,2 pontos por jogo, 4,2 assistências e 2,8 rebotes. SEXTO HOMEM Na sequência, Eric Gordon acabou eleito como o melhor sexto homem da liga norte-americana de basquete. A eleição tem o intuito de premiar aquele jogador que não está entre os cinco titulares, mas que tem participação fundamental quando os times começam a rotação do elenco em uma partida. O armador do Houston Rockets terminou a temporada com médias de 16,2 pontos por partida, 2,5 assistências e 2,7 rebotes. MELHOR PARCEIRO Quem também não saiu de mãos abanando foi o veterano Dirk Nowitzki. Aos 39 anos, o ala-pivô do Dallas Mavericks recebeu o prêmio de melhor parceiro de time do ano. O alemão é considerado um dos melhores atletas estrangeiros que já passaram pela NBA. VOTAÇÃO POPULAR Três prêmios foram escolhidos por votação popular. A assistência da temporada acabou com o campeão Stephen Curry, com um passe de costas, para trás, que encontrou Draymond Green livre para cravar uma ponte aérea espetacular para o Golden State Warriors. O toco da temporada ficou para Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, enquanto o prêmio da enterrada foi para Victor Oladipo, com uma crava sobre o Atlanta Hawks. WARRIORS TAMBÉM BRILHAM Além de Curry por votação popular, outros três jogadores e um dirigente dos atuais campeões da NBA também foram consagrados. Klay Thompson levou o prêmio de melhor atuação do ano; Kevin Durant, eleito MVP das Finais, faturou o melhor momento nos playoffs; Draymond Green superou Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, e Rudy Gobert, Utah Jazz, para ficar com o troféu de melhor defensor, e Bob Myers acabou eleito o melhor dirigente da liga. HOMENAGEM Monty Williams, vice-presidente do San Antonio Spurs, recebeu o prêmio Sager Strong, em homenagem ao repórter Craig Sager, que morreu neste ano depois de uma longa luta contra um câncer. O troféu foi um paletó colorido, uma característica marcante do jornalista. Ele foi escolhido por sua coragem para enfrentar os problemas da vida, já que perdeu a mulher no ano passado em um acidente de carro. OUTROS PRÊMIOS Também foram premiados, Patrick Beverly, do Houston Rockets (maior entrega em quadra), Kemba Walker, do Charlotte Hornets (espírito esportivo), Bill Russell (conquistas por toda carreira), Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks (maior evolução) e Mike D'Antoni, dos Rockets (melhor técnico).