Serena rebate e diz que previsão de McEnroe não é baseada em fatos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Serena Williams rebateu a declaração do ex-tenista americano John McEnroe. O ex-atleta afirmou que ainda venceria a quarta colocada no ranking do ranking da WTA e que ela seria somente a número 700 do mundo se jogasse o circuito masculino. “Querido John, eu te adoro e respeito, mas por favor me tire das suas declarações que não são baseadas em fatos. Nunca joguei com alguém ranqueado lá [no ATP]. Respeite minha privacidade, eu estou tentando ter um bebê”, escreveu Williams, que está grávida, em sua conta oficial no Twitter. Durante entrevista à “National Public Radio”, McEnroe disse que Serena é a melhor tenista da história, mas decidiu classificá-la no ranking masculino. "Se jogasse no circuito masculino, seria como a número 700 do mundo. Isso não quer dizer que eu não acredito que Serena é uma grande jogadora. Mas se tivesse que jogar o tempo todo no circuito masculino, seria uma história diferente", disse. Grávida, Serena está afastada das quadras desde que venceu o Aberto da Austrália deste ano.