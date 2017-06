Polícia faz operação, e 7.500 alunos ficam sem aulas no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação das polícias civil e militar deixou mais de 7.500 alunos sem aulas nesta terça (27) no Rio de Janeiro. Os policiais buscam cumprir mandados de prisão nos Complexos do Chapadão e Pedreira, na zona norte, além do Guandu, na Baixada Fluminense. As informações são da Agência Brasil. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, oito escolas e 17 unidades de educação infantil ficaram fechados nesta manhã. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Segurança, uma pessoa morreu supostamente em confronto com policiais militares. Houve apreensão de armas e drogas e, até o momento, quatro pessoas foram presas e um adolescente apreendido. A ação tem o objetivo de cumprir mandados de prisão referentes a investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, envolvendo suspeitos de tráfico de drogas, roubo de cargas e crimes contra a vida.