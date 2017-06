Ex-Polegar Ricardo Costa é preso por não pagar pensão a filho em Taubaté

SIDNEY GONÇALVES DO CARMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-integrante do grupo "Polegar" Ricardo Costa foi preso na manhã desta terça-feira (27), em Taubaté (a 140 km de São Paulo), por por ter deixado de pagar pensão alimentícia ao filho de nove anos, fruto de seu relacionamento com a primeira mulher. O músico, que deve cerca de R$ 13 mil em pensão atrasada, foi preso em sua casa no bairro Jardim Ana Rosa e levado para o 'Cadeião da JK', no centro de Taubaté. O advogado da ex-mulher de Costa, Hélio Barbosa, afirmou que solicitou a prisão do cantor porque ele descumpriu o acordo que havia feito -em abril deste ano- para pagar as parcelas em atraso da pensão alimentícia. Na época, o músico devia cerca de R$ 13 mil em pensão alimentícia e havia se comprometido perante a Justiça a pagar a dívida, de forma parcelada, juntamente com a parcela do mês corrente. Contudo, diz o advogado, Costa pagou apenas a primeira parcela. Em abril de 2017, Ricardo Costa havia pedido ajuda a Rodrigo Faro, no programa "Hora do Faro", da TV Record, antes que ele cometesse alguma loucura: "até mesmo o suicídio". "Pensão atrasada, aluguel atrasado, e não é porque eu não trabalho. Sim, trabalho de segunda a segunda, mas as coisas infelizmente acontecem (...) [De tudo o que ganhei no 'Polegar'], não sobrou nada. As dívidas apertaram de uns seis anos para cá. E de tudo, o que mais me preocupa é a pensão, porque é a única coisa que dá cadeia nesse mundo", disse ele, que é pai de quatro filhos. O advogado Hélio Barbosa diz que o músico ficou de vender um ônibus, que havia transformado em uma lanchonete e estava avaliado em cerca de R$ 110 mil, para honrar as dívidas. "Ele vendeu o ônibus e não pagou a pensão alimentícia do filho. Aliás, ele só pagou a primeira parcela do acordo e, depois se atrapalhou. Por isso, tivemos que acionar a Justiça no dia 13 de junho." Segundo Barbosa, o mandado de prisão foi expedido no dia 23 de junho e cumprido na manhã desta terça (27) pela Polícia Civil. O advogado afirmou que conversou com o ex-Polegar na cadeira e que ele estava abalado. Barbosa disse que Costa afirmou que estava "tentando acertar a vida e que não queria dever nada ao filho". Em 2014, Ricardo Costa já havia pedido ajuda financeira para os amigos por meio de sua página no Facebook, sob a justificativa de que seria despejado da casa onde morava em Taubaté, no interior de São Paulo. Ele arrecadou cerca de R$ 1.120, recebeu outros R$ 3.000 de amigos próximos e pagou o aluguel de R$ 1.700 da casa em que vivia sozinho, com três quartos e piscina, além das contas de água e luz. Após o episódio, Ricardo resolveu colocar a mão na massa e novamente usou a rede social, desta vez, para divulgar que estava vendendo tortas de frango e goiabada mais um suco de maracujá por R$ 15. Na época, ele recebeu ajuda de programas de televisão, mas voltou a passar por dificuldades, recentemente. POLÊMICAS DO EX-POLEGAR Em agosto do ano passado, Ricardo foi manchete em páginas policiais depois de ser supostamente agredido com um pedaço de pau pelo cunhado, Carlos Augusto Santos Magro. Na ocasião, o músico contou que foi atacado pelas costas enquanto trabalhava em seu food truck, em Taubaté, no interior de São Paulo, e que o motivo da briga seria um comentário que Ricardo fez sobre o sobrinho de Magro. O ex-Polegar foi socorrido e internado em coma nove dias no Hospital Regional de Taubaté. Foram, segundo ele, 112 dias sem trabalhar e lotado de dívidas. FENÔMENO MUSICAL Ricardo Costa é um dos cinco ex-integrantes do grupo "Polegar", sucesso entre as adolescentes entre 1989 e 1997. Em 2004, no auge da onda revival dos anos 1980, o grupo retomou brevemente as atividades, com três integrantes da formação original. Em 2014, os ex-integrantes -Marcelo Polegar, Alan Frank Schlang, Rafael Ilha, Ricardo Costa e Alex Gill- voltaram a se reunir para gravar um DVD ao vivo, em comemoração aos 25 anos da banda. Ricardo Costa chegou a alfinetar publicamente os ex-colegas por ter sido o único integrante não convidado para este projeto.