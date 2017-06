Com Sheik e Rodrigo, Ponte Preta anuncia trocas na lista da Sul-Americana

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta anunciou nesta terça-feira (27) seis alterações no elenco que está inscrito para a disputa da Copa Sul-Americana 2017. Fernandinho, Claudinho, Sheik, Rodrigo, Luan Peres e Negueba entram nas vagas de Artur, Clayson, William Pottker, Fábio Ferreira, Ravanelli e Matheus Cassini. O time campineiro volta a campo pelo torneio continental nesta quinta-feira (29), quando recebe o Sol de América-PAR no Moisés Lucarelli, às 19h15, pelo jogo de ida da segunda fase. O principal desfalque da equipe de Gilson Kleina é o atacante Lucca, responsável por 15 gols da Ponte Preta na temporada. Ele ainda cumpre suspensão pela expulsão no jogo contra o Gimnasia La Plata.