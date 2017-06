NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ação movida pelo Atlético-PR para mandar o jogo contra o Santos pelas oitavas de final da Copa Libertadores, em 5 de julho, no Estádio Couto Pereira, cita que o argumento de que o gramado do campo do Coritiba não terá condições de receber a partida "simplesmente não é sério".

O item 2.2 da ação junta laudos prévios e afirma que o Coritiba confirmou ao Atlético-PR que cumpriria o contrato, mas também afirma que "o próprio Coritiba irá jogar no Couto Pereira antes do jogo do Atlético pela Libertadores", o que não deve acontecer. A partida citada acima é entre Coritiba x Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo e deve ser realizada na Vila Capanema, do Paraná Clube. A confirmação ainda não foi feita pela CBF e é mais um elemento nesse Atletiba extra-campo na Libertadores.

A ação ainda afirma que o Atlético será responsável por todos os "custos de reparação em eventuais danos causados ao estádio cedido" para justificar eventuais prejuízos a reforma do campo. Também no texto da ação está o pedido de antecipação de tutela, ou seja: que a Justiça assegure, através de liminar, a realização da partida antes do julgamento "porque o jogo será já na próxima semana e há uma série de providências que devem ser tomadas, sobretudo a venda antecipada de ingressos no prazo mínimo estabelecido pelo Estatuto do Torcedor", argumenta o rubro-negro.

Um engenheiro agrônomo da Conmebol deve visitar o estádio nos próximos dias para avaliar o gramado. Da mesma forma, o Atlético pretende fazer com que um engenheiro seu verifique as condições.

Em entrevista à "Rádio Banda B", o engenheiro Denis Renaux, contratado pelo Coritiba para a troca, declarou que o gramado não tem condições de receber nem treinamentos até o dia 10 de julho. "Nós tivemos uma reunião com o Coritiba e diante dessa semeadura da planta de inverno, nos passaram que o próximo jogo seria em 10 de julho. Não teria nenhuma previsão de jogo ou treino neste período", afirmou.