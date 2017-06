(foto: Divulgação)

Clássico do humor da televisão brasileira, "Os Trapalhões" vai retornar à Rede Globo em uma nova versão e novo elenco. Lucas Veloso será Didico, Bruno Gissoni será Dedeco, Mumuzinho será Mumu e Gui Santana será Zaca.

Renato Aragão e Dedé Santana estarão na série ensinando os novatos a como ser um trapalhão. A nova versão do programa seguirá o modelo de "Escolinha do Professor Raimundo", que também ganhou uma nova versão, sem Chio Anysio.



A estreia de "Os Trapalhões" está prevista para o dia 17 de julho no Canal Viva e em agosto na Globo.