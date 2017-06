Equipe feminina do Curitiba Rugby é a vencedora da Liga Sul Brasileira

(foto: Susi Baxter-Seitz)

Na terceira e última etapa da Liga Sul Feminina de Rugby, realizada neste sábado (24), em Curitiba, as Touritas (atletas do Curitiba Rugby) repetiram a proeza da primeira etapa, vencendo todas as partidas sem levar nenhum try (pontuação principal no esporte).

As duas primeiras etapas aconteceram em Porto Alegre e em Florianópolis. Na primeira, em Porto Alegre, as Touritas venceram todas as partidas invictas. Tudo parecia estar garantido, mas, na segunda etapa, perderam para o Desterro, time campeão de Santa Catarina que também é expressivo no ranking nacional.

Curitiba e Desterro chegaram empatados nessa última etapa e tudo podia acontecer. Porém, as Touritas estavam com todo o gás e isso, somado à vantagem de jogar em casa, permitiu vitórias incríveis: 29 x 00 contra o Charrua (RS) e 34 x 00 contra o Desterro (SC).

O Curitiba Rugby Feminino começou a se destacar em 2013, quando o time juvenil venceu as duas etapas (verão e inverno) da Copa Cultura Inglesa. De lá para cá se manteve no topo do ranking nacional, tendo vencido o campeonato brasileiro adulto duas vezes (2015 e 2016)

Segundo Leca Jentzsch, coordenadora do Projeto Social VOR – Vivendo O Rugby, tudo isso é fruto do trabalho iniciado no projeto VOR, que atende mais de 600 crianças de escolas públicas de Curitiba e Região Metropolitana. Este projeto foi premiado pela confederação internacional do esporte, a World Rugby, em 2014, como melhor projeto social do mundo.