Curitiba atinge meta e busca população de rua para vacinar contra a gripe

Dezenas de pessoas em situação de rua são abordadas em Curitiba, por equipes do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal da Saúde, para tomar a vacina contra a gripe. Apesar disso, apenas 48 aceitaram ser imunizadas desde que a campanha foi ampliada para esse público, há duas semanas. Nesta quarta-feira (28/6), o trailer do Consultório estará na Praça Rui Barbosa.

Do público prioritário definido pelo Ministério da Saúde, Curitiba atingiu a meta de 90% vacinados, embora dois grupos ficaram abaixo desse patamar. Foram vacinados 207.757 idosos (103,4% da população estimada), 67.952 crianças (66,9%), 11.933 gestantes (64,1%), 4.920 puérperas (160,8%) e 47.050 profissionais da saúde (91%). O resultado total representa 90,4% da população total desses grupos.

Esses públicos ainda podem buscar a vacina nos 110 postos de saúde distribuídos na cidade. Também receberam a dose de imunização 72.865 doentes crônicos (conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde), 162 indígenas, 411 funcionários do sistema prisional, 1.330 pessoas privadas de liberdade e 24.050 professores.

A campanha foi ampliada em 12 de junho e inclui motoristas e cobradores do transporte coletivo público (828 vacinados) cuidadores de idosos e de acamados (130) e moradores de rua (48). Esse último grupo dificilmente recorre a postos de saúde, por vergonha ou preconceito contra si mesmo. Por isso, faz-se necessária a busca ativa.

Nas ruas

Essa busca é feita pelo Consultório na Rua. O trailer fica cada dia em um ponto de maior concentração de pessoas naquelas condições. “Enquanto uma equipe faz os atendimentos no trailer, outras percorrem a cidade para estabelecer vínculo com as pessoas em situação de rua que ainda não acessam serviços de saúde ou estão em locais afastados”, esclarece Ana Carolina Schlotag, coordenadora do programa.

O trailer é ponto de apoio importante, porque pode identificar e tratar agravos de saúde, com entrevista e testagens rápidas para HIV/aids, hepatites virais e sífilis. O Consultório na Rua também oferece outros procedimentos.

O Consultório na Rua funciona das 9h às 16h, mas faz ações sistemáticas à noite. O trailer é instalado às segundas-feiras, no Largo da Ordem; às terças, ao lado do Terminal Boqueirão; às quartas, na Praça Rui Barbosa; e às quintas, na Praça Santos Andrade.

