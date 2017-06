Foragido da justiça é preso em Londrina por crime cometido há 20 anos

(foto: Polícia Civil)

O Setor de Furtos e Roubos da 10ª Subdivisão Policial (SDP) de Londrina, prendeu na manhã de segunda-feira (26), um homem de 42 anos, suspeitos de ter participado de um latrocínio. O homem foi detido em uma residência, no Jardim Ouro Verde, em Londrina.

O suspeito possuía um mandado de prisão condenatória, expedido pela 3ª Vara Criminal de Londrina, pelo crime de latrocínio que resultou na morte do policial militar Marcos da Silva Freire, morto com um tiro na cabeça. O crime aconteceu no mês de maio 1997, em um posto bancário do Banco Banestado, na Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia