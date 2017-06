Universidades estaduais vão contratar professores e agentes universitários

As universidades estaduais de Ponta Grossa (UEPG) e Maringá (UEM) vão promover Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar professor-colaborador, farmacêutico e médico.



Na UEPG serão ofertadas 11 vagas para contratar professor-colaborador para os setores de Ciências Exatas e Naturais; Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Sociais e Aplicadas; e Ciências Humanas, Letras e Artes. As inscrições estão abertas até 5 de julho.



O Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais está com inscrições abertas para a vaga de um farmacêutico com habilitação em análises clínicas e uma vaga para farmacêutico com formação generalista. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 e o prazo encerra no dia 2 de julho.



A UEM fará processo seletivo para uma vaga de médico em cirurgia geral, uma vaga para radiologista e diagnóstico por imagem e uma vaga para médico de triagem. As inscrições vão até 5 de julho e o valor da taxa é R$ 98,13.



Mais informações podem ser obtidas nos sites das universidades e as inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico:



UEPG:



https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/prorh/divisaoprovimento/Concurso/Publico/



UEM:



http://www.drh.uem.br/concurso/abertura_ps_adm.htm