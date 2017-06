Traços Curitibanos reúne talento de 120 ilustradores

(foto: Luiz Antonio Solda)

A produção dos últimos dois anos de 120 profissionais de quadrinhos e animação, ilustradores e caricaturistas da cidade está reunida na segunda edição da Mostra Traços Curitibanos, que será aberta na próxima sexta-feira (30/6), às 19h, no Museu Municipal de Arte (MuMA), no bairro Portão. Todos são artistas do mercado cultural de Curitiba e na exposição revelam a qualidade dos trabalhos e a extensa produção da cidade nesta área.

“A exposição não segue uma linearidade de estilos, técnicas ou temas, mas procura mostrar a geração de ilustradores em nosso mercado atual”, diz o coordenador da Gibiteca de Curitiba e curador do projeto, Fúlvio Pacheco.

Os expositores atuam nas áreas de literatura, livros didáticos, jornais, revistas, científica, publicidade, design, games, fantasia e concept art. “A atividade de ilustrar abrange várias formas de arte em sua poética”, explica Fúlvio.

A mostra é a primeira etapa do projeto Traços Curitibanos 2, que tem uma série de eventos previstos até outubro, quando será comemorado o aniversário de 35 anos da Gibiteca. Mais duas exposições estão programadas.

Em agosto, uma outra mostra vai traçar um panorama cronológico das histórias em quadrinhos de Curitiba por meio de seus personagens, iniciando com o Chico Fumaça (de 1926), de Alceu Chichorro, e passando pelos 30 anos do Marcozinho, 25 anos do Curitibinha, 20 anos do Gralha e 10 anos da Loira Fantasma. Em outubro será montada mais uma exposição, desta vez contando a história da Gibiteca.

O projeto também conta com uma extensa programação com eventos vinculados, como debates, palestras, workshops, lançamentos, torneios, concursos e outras ações oferecidas pelos principais eventos nerds de Curitiba, como a Bienal de Quadrinhos, o Shinobi Spirit, Jedicon, Trekcon, Literatiba, Maltão, Jogarta, Megacon e Festival Mondo Estronho.

Participantes da mostra Traços Curitibanos:

Quadrinhos: Adriano Loyola, André Ducci, André Stahlschimidt, André Caliman, Antônio Eder, Amanda Barros, Antonio Edson, Ariel Cunha, Cecilia Fumanelli, Douglas Cruz, Edson Kohatsu, Francis Ortolan, Fulvio Pacheco, Guilherme Match, Gustavo Ravaglio, Izidro, João Ferreira, José Aguiar, Lucas Fontoura, Ma Matiazi, Marcelo Lopes, Rui Silveira, Rui Silveira, Robson Vilalba, Ricardo Kuika, Vinicius Gressanae e Well Junio.

Ilustração: Adelson Tavares, Adilson Farias, Andre Muller, Antonio Komyama, Atlan Coelho, Birgitte Tümmler, Bruna Assis, ButcherBilly, Caio Beltrão Sposito , Carolina Jamhour, Cris Maravalhas , Eve Ferretti, EverlyGiller, Ezekiel Moura, Fabrizio Andriani, Fabiano Viana, Foca Cruz, Ivan Sória, Julia Arbigaus, Luiz Jyudah, Marcelo Bittencourt, Márcia Széliga, Mari Inês Piekas, Nilson Mueller, Rafael Camargo, Rafael Mox, Raphael Teles, Raro de Oliveira , Rogério Coelho, Silvia Zyla, Simon Taylor, Soninha Horn

Caricatura: Ademir Paixão, Alê Mariano, Ari Vicentini, Benett, Cesar Marchesini, Dalton Tiepolo, Dirceu Veiga, Douglas Nogueira, Eduardo Moreira, Francis de Cristo, Giuliano Bulara, Guto Dias, José Marconi, Laqua, Leandro Mendonça, Leilane Krebs, Luiz Antonio Solda, Marcelo Martins, Marco Jacobsen, Marcos Barret, Nano Gilevicz, Natan SS, Nilson Sampaio, Nil Martins, Noelle Porto, Pancho, Pryscila Vieira, Tako X, Tiago Recchia e William Amaro.

Animação (estúdios participantes): Dogzilla Studio, Estu´dio Padoca, Key Framed, Spirit Animation, cabong studios, café cartum, Carlon Hardt, Jose´ Roberto Cahali, estúdio tijucas, zoom elefante, Rosana van der Meer, Marcos hinke.

Serviço: Traços Curitibanos

Local: Museu Municipal de Arte (MuMA) – Avenida República Argentina, 3.430, Portão

Datas e horários: abertura sexta-feira (30/6), às 19h. Até 20 de agosto. De terça-feira a domingo, das 10h às 19h

Entrada franca