Justiça mantém liminar que impede prefeitura de sacar R$ 600 milhões do IPMC

O desembargador Renato Braga Bettega, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), manteve nesta terça-feira (27) a liminar que impede a prefeitura de Curitiba de sacar R$ 600 milhões do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC). O repasse é autorizado em um dos projetos do pacote de ajuste fiscal aprovado nesta semana pela Câmara Municipal de Curitiba, que gerou protestos de servidores e confrontos com a Polícia Militar. A liminar foi concedida pela juíza Patrícia Almeida Gomes Bergonse, da 5ª Vara da Fazenda Pública. A ação foi movida pelo Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal de Curitiba (Sigmuc). A prefeitura deverá recorrer da decisão.

De acordo com o Sigmuc, a decisão da juíza foi baseada em nota técnica do Ministério da Fazenda, segundo o qual o saque dos recursos pela prefeitura seria irregular. A magistrada apontou no despacho que o IPMC teria um déficit de R$ 15 bilhões. “Desse modo, a retirada de R$ 600 milhões do instituto mostra-se temerária, podendo prejudicar o pagamento dos benefícios previdenciários futuros”, apontou ela.

Na semana passada, quando o sindicato divulgou a nota, a prefeitura alegou que o parecer teria se baseado em informações parciais repassadas pelo sindicato ao órgão, e que a medida teria amparo legal. Segundo o sindicato, o Ministério da Fazenda alega que os repasses da prefeitura ao IPMC estava previsto em lei, e que a devolução do dinheiro ao Executivo poderia ameaçar o equilíbrio financeiro do fundo e o pagamento de futuros benefícios.