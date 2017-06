Sport dá negociação como encerrada e diz que Diego Souza permanece

DANILO LAVIERI E ROBERTO OLIVEIRA SÃO PAULO, SP, E RECIFE, PE (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport já trata a tentativa do Palmeiras de contratar Diego Souza como coisa do passado. Segundo o presidente da equipe pernambucana, Arnaldo Barros, o meia-atacante cumprirá seu contrato normalmente até o fim de 2018. Em rápido contato com a reportagem nesta terça-feira (27), o dirigente ainda afirmou que não foi necessária nenhuma renovação de contrato e que o jogador está concentrado com a equipe para a final do Campeonato Pernambucano, contra o Salgueiro, nesta quarta (28). "Este assunto já está superado. Ele fica. Não [vai ter renovação de contrato], o Diego é identificado com o Sport e isso basta", explicou. "Diego está tranquilo, em Salgueiro, aguardando o jogo de amanhã [quarta]. O resto é especulação", acrescentou. "Quem fala pelo Sport é o presidente. Só a minha assinatura é válida para firmar compra ou venda de atleta e não a assinatura de repórteres ou pessoas do Palmeiras", afirmou. Desde o início da segunda, Arnaldo mostrava que era contra a negociação, declarando que a multa de Diego Souza é "impagável". No início da noite, o vice-presidente Gustavo Dubeux afirmou à reportagem que o jogador havia manifestado interesse na permanência no clube após conversas. Sem a intenção de perder o atleta, o Sport chegou a deixar o preço mínimo fixado em R$ 30 milhões, em uma clara tentativa de não permitir que o negócio acontecesse. Segundo fontes ligadas ao Sport, diante do interesse de Cuca, Diego Souza foi contactado pelo presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, durante os amistosos da seleção brasileira neste mês na Austrália, cuja delegação foi chefiada pelo dirigente palestrino. A abordagem, no entanto, foi encarada como normal pela direção do clube pernambucano, uma vez que o jogador vem chamando a atenção do mercado. O Palmeiras ainda tem esperanças de ver o negócio vingar para não sair da segunda negociação seguida de maneira frustrada. Antes de conversar com o Sport por Diego, a equipe tentou contratar Richarlison, do Fluminense, e não conseguiu.