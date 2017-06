Chitãozinho & Xororó dão entrevista ao Stereo Pop

(foto: Divulgação)

Neste sábado (1º), Chitãozinho & Xororó se apresentam no Teatro Positivo, às 21h15, com a inédita turnê “Evidências”.

A dupla, uma das mais icônicas do nosso sertanejo, possui mais de 37 milhões de discos vendidos, oito DVDs, três gramofones e vários discos de ouro, platina e diamante.

A nova turnê é em homenagem aos quase 30 anos da canção homônima que já está no DNA dos brasileiros desde o nascimento.

No set, sucessos, como “Fio de Cabelo”, “No Rancho Fundo”, “Nuvem de Lágrimas” e “Se Deus Me Ouvisse”, assim como as mais recentes, como a gravada em parceria com Bruno e Marrone, “Você me Trocou”.

O Stereo Pop fez uma entrevista exclusiva com a dupla e ficamos por dentro sobre o que eles pensam sobre o sertanejo universitário, influências atuais e quais cuidados devem ser tomados para manter a qualidade vocal.

Para ler a matéria completa acesse o blog Stereo Pop