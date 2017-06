MON recebe edição de Arte para Maiores em julho

O Museu Oscar Niemeyer (MON) preparou para 4 de julho, das 14h às 17h, uma edição especial do Arte para Maiores, programa destinado ao público adulto, principalmente para quem tem mais de 60 anos.



As atividades especiais desenvolvidas pela equipe do Educativo do MON têm o objetivo de proporcionar conhecimento, cultura e lazer aos visitantes, em um ambiente de interação. Os participantes são incentivados a exercitar criatividade, percepção e sensibilidade por meio de visitas mediadas às exposições, dinâmicas e oficinas artísticas.



Além de percurso mediado pela exposição “Histórias do Acervo MON – em aberto”, haverá também roda de conversa com a presença do artista visual Marcelo Conrado, que possui obras no acervo do MON, seguida de oficina artística, criada e conduzida por ele.



São 40 vagas disponíveis e a taxa de participação nas atividades é de R$ 6, mais o valor do ingresso. A entrada no MON custa R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca.



Os interessados podem fazer reserva de vaga pelo e-mail agendamento@mon.org.br ou pelos telefones (41) 3350-4468 e 3350-4497. As inscrições serão feitas diretamente na bilheteria, no dia do evento, com o pagamento da taxa e retirada do ingresso. É preciso chegar com 15 minutos de antecedência. Mais informações pelo telefone (41) 3350-4468, ou no site www.museuoscarniemeyer.org.br.



SOBRE O ARTISTA - Marcelo Conrado é artista visual. Possui obras no acervo do Museu Oscar Niemeyer, Museu da República, Museu de Arte de Brasília, Museu de Arte Contemporânea do Paraná e Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. É coordenador da Clínica de Direito e Arte da Universidade Federal do Paraná, presidente da Sociedade dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (2015-17) e professor da Universidade Federal do Paraná.



Serviço



Programa Arte para Maiores – programação especial de julho



Dirigido a adultos, especialmente maiores de 60 anos



Não é necessário ter conhecimentos prévios sobre arte



Data: 04 de julho



Horário: das 14h às 17h, com 10 minutos de intervalo.



Chegar com 15 minutos de antecedência



Vagas: 40



Valor: R$ 6 + ingresso (R$ 16,00 e R$ 8,00). Maiores de 60 têm entrada gratuita



PROGRAMAÇÃO



Visita mediada pela exposição Histórias do acervo MON – em aberto



Roda de conversa e oficina com o artista Marcelo Conrado



Local: Sala 5 e Sala de Oficina – subsolo



Museu Oscar Niemeyer



Rua Marechal Hermes, 999.



Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h



www.museuoscarniemeyer.org.br