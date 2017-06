A Prefeitura de Curitiba promoverá nesta quinta-feira (29/6), a partir das 13h30, o Arraiá da Saúde de Santa. O evento, na Paróquia Santo Antônio de Orleans, é uma integração entre comunidade e os grupos de atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Santa Felicidade e do Centro Atividades Pessoa Idosa. A entrada é franca.

O Arraiá da Saúde de Santa começa às 13h30 com uma recepção dos grupos de atividades que trabalham com o apoio da Fundação de Ação Social (FAS), Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e Secretaria Municipal da Saúde (SMS) — que também dão suporte ao evento com a Administração Regional da região e a Fundação Cultural.

Na programação, o voluntário Reney Rodrigues vai animar a plateia, tocando músicas populares e caipiras. Também haverá quadrilha improvisada e sorteio de brindes.

Grupos de atividades

Os grupos que se apresentam fazem parte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e do Centro Atividades Pessoa Idosa. Ambos trabalham de maneira multidisciplinar.

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família realiza atividades com o apoio de profissionais de assistência social, educação física, fisioterapia, nutrição e psicologia. O Centro Atividades Pessoa Idosa desenvolve atividades como ioga, tai-chi-chuan, artesanato, dança.

Segundo a Administradora Regional de Santa Felicidade, Simone Lima, os grupos existem para ajudar a combater problemas de saúde da população através da atividade física. As pessoas, geralmente, são orientadas pelas próprias Unidades de Saúde a frequentar os grupos.

Simone pontua que o Arraiá é um exemplo de como é possível trabalhar de maneira intersetorial, articulando com diversas áreas da Prefeitura. “É um momento conscientização da importância da prática de atividade física”, diz ela.

Serviço: Arraiá da Saúde de Santa

Data: quinta-feira (29/6), às 14h.

Local: Paróquia Santo Antônio De Orleans (Rodovia Curitiba/ Ponta Grossa, quilômetro 4).

Programação

13h30 às 14h: Recepção dos Grupos, com animação do Locutor da Festa João Mario e Músicas Juninas

14h às 15h: apresentação de Reney Rodrigues

15h às 15h30: quadrilha coletiva orientada pelos Professores de Educação Física da SMS e SMELJ; sorteios de brindes

15h30 às 16h30: Apresentação de Reney Rodrigues