As batalhas jurídicas do Google

ABRIL DE 2015 Autoridades antitruste da Europa acusam o Google de favorecer alguns dos seus próprios serviços de pesquisa ligados a compras on-line ABRIL DE 2016 Autoridades antitruste da região apresentam acusações contra o Android, alegando que o Google exigia injustamente que os fabricantes de celulares pré-instalassem seus serviços e oferecesse aos fabricantes incentivos financeiros inadequados para favorecer os produtos do Google. JULHO DE 2016 Órgão de controle da concorrência europeu diz que o Google abusou da sua posição dominante ao oferecer algumas de suas ferramentas de publicidade on-line como parte dos serviços de pesquisa em sites de terceiros. OUTRO LADO Google nega qualquer irregularidade nos casos. Ele diz que os consumidores podem usar livremente produtos alternativos de pesquisa on-line, os rivais são bem-vindos para oferecer seus próprios serviços digitais que competem diretamente com os do Google e os fabricantes de smartphones não são obrigados a usar seus serviços digitais com o Android