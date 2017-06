Felipe Simas participa de corrida com o filho para incentivá-lo a praticar esportes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Felipe Simas curtiu o domingo (25) junto do filho, Joaquim, que completou três anos em abril. Pai e filho participaram de uma corrida organizada pelo canal pago Cartoon Network, da qual o ator é embaixador. "É muito prazeroso você correr com o seu filho. Eu fiquei muito feliz por ser o embaixador da Corrida Cartoon esse ano. Você incentivar o esporte na vida das crianças é muito bom", diz Felipe. "Eu acho que eles fazem o que a gente faz e não o que a gente fala. E a Corrida, com toda essa pegada divertida, é um ótimo local pra mostrar esse exemplo à eles." Por ainda ser muito novinho, Joaquim participou do evento no colo do pai, mas se encantou com os personagens do canal, que exibe animações como "Ben 10", "Hora da Aventura" e "Steven Universo", grandes sucessos entre as crianças. Felipe está atualmente na supersérie "Os Dias Eram Assim", exibida na faixa das 23h da Globo. Para a trama, o ator está com cabelos longos e loiros, o que não agradou o público. Em 2016 ele venceu o "Dança dos Famosos" e protagonizou a novela "Totalmente Demais".