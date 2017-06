Insatisfeitos, torcedores da Portuguesa idealizam fusão do time com a Red Bull

BRUNO THADEU SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Revoltado com a situação caótica da Portuguesa de Desportos, um grupo de torcedores do time lançou movimento para a fusão do clube com a Red Bull. Segundo os idealizadores da campanha, a união entre os clubes seria uma maneira de "ressuscitar" a Lusa, que não poderá nem disputar a 4ª divisão nacional. Os idealizadores do movimento inclusive inventaram um novo escudo da "Portuguesa/Red Bull ", com uniformes. "A ideia começou com a nossa insatisfação com o atual momento da Portuguesa. Se a solução não parte de dentro da diretoria, por que não vir de fora para dentro?", comentou Luis Felipe Rente, torcedor da Portuguesa e um dos idealizadores da "Lusa/Red Bull". "A Portuguesa chegou ao fundo do poço. E nesse fundo do poço tem areia movediça", disse Renato, outro idealizador do movimento. A Red Bull disputa a elite do futebol paulista. "Acho que essa parceria seria no estilo 'ganha-ganha'. A Red Bull teria maior visibilidade, e a Portuguesa voltaria a jogar um torneio competitivo", disse Luis Felipe Rente. Consultada pela reportagem sobre a ideia dos torcedores rubro-verde, a assessoria de comunicação da Red Bull informou que prefere não comentar especulações. No domingo (25), a Lusa perdeu para a Desportiva Ferroviária, 1 a 0, e foi eliminada da disputa da Série D. Com esse resultado, o time do Canindé pode ficar sem vaga para a Série D de 2018. No próximo ano, a Lusa disputará a segunda divisão paulista e a Copa Paulista —esta última, a Portuguesa também disputará neste ano, no segundo semestre, e precisará vencer para disputar a Série D em 2018. A reportagem tentou contato com a Portuguesa, mas não obteve retorno.