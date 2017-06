Carolina Dieckmann chora ao rever cena com Domingos Montagner

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Carolina Dieckmann foi às lágrimas durante sua participação no programa "Vídeo Show", da Globo, nesta terça (27). Ao lado dos apresentadores Joaquim Lopes e Otaviano Costa, a artista assistiu à cena do casamento de sua personagem com Mundo, vivido pelo ator Domingos Montagner (1962-2016) na novela "Joia Rara". "Não tenho condições", disse a atriz, muito emocionada, em lágrimas. Em setembro do ano passado, Montagner morreu afogado no rio São Francisco na cidade de Canindé do São Francisco (SE), onde gravava cenas da novela "Velho Chico".