Vera Fischer está na UTI com pneumonia

DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vera ​Fischer, 65, está internada na UTI da Clínica São Vicente, na Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. A atriz está com quadro de pneumonia. Segundo a assessoria de imprensa da clínica, ela encontra-se com boa evolução clínica, respondendo ao antibiótico e respirando espontaneamente. Vera nasceu em Blumenau (SC), e iniciou a carreira de atriz aos 20 anos, em chanchadas (protagonizou com Xuxa e Tarcísio Meira o polêmico "Amor Estranho Amor") e novelas. Atuou em mais de 20 folhetins, com destaque para "Laços de Família", em trama de Manoel Carlos que protagonizou em 2000. Esteve em diversas novelas escritas por Glória Perez, como "O Clone" (2001), "Caminho das Índias" (2009) e "Salve Jorge" (2012). "Salve Jorge" foi seu último trabalho na TV. Na época ela reclamou de sua personagem na trama. "Quando vi o caminho em que as coisas estavam indo, pensei: 'Bom, deixa, é mais uma novela, acaba, o público esquece, e tal.' Se fosse em outra época, eu daria um chilique", disse em entrevista para o jornal "O Globo". "Só espero que o próximo personagem que me apresentem seja um com alguma dignidade, porque estou cansada de fazer papelzinho que não é para mim e sim para uma pessoa que está começando na carreira", afirmou. Desde essas declarações ela permaneceu afastada de novelas. Em 2015 Vera voltou ao teatro após 17 anos, na peça "Relações Aparentes". Ao longo da carreira, Vera se envolveu em polêmicas envolvendo problemas com drogas. Em 1995 ela foi acusada de agredir com uma tesoura uma funcionária que trabalhava em sua casa. Em 2011 ela se internou em uma clínica de reabilitação.