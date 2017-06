BaianaSystem se apresenta pela primeira vez em Curitiba

(foto: Divulgação)

Um som potente que mistura ritmos e promove uma inédita mescla com o melhor da arte contemporânea levando o público ao êxtase, resultando em um verdadeiro transe coletivo. É assim que a BaianaSystem tem conquistado fãs fieis por onde passa, extrapolando limites costumadamente explorado pelos artistas brasileiros, passando a ser considerada por críticos musicais como a grande banda do país na atualidade. No próximo dia 22 de julho, será a vez dos curitibanos conferirem de perto o elogiado som dos baianos, que desembarcam pela primeira vez na cidade para a festa de encerramento do festival de criatividade urbana Subtropikal em um show inédito na Ópera de Arame, celebrando também os 25 anos do icônico espaço curitibano.

Criada em 2009, em Salvador (BA), a BaianaSystem marcou uma nova geração de artistas baianos, apresentando um som bem autoral que mistura rock, samba-reggae, chula, samba duro, axé, pagode e reggae a expressões como a própria música pop e eletrônica, o Dub, o Rap e suas diversas variantes. A banda, que consegue explorar as influências carnavalescas e folclóricas de sua região com muita ousadia, é embalada pelas rimas e melodias do vocalista Russo Passapusso, e conta ainda com os inspiradíssimos músicos Roberto Barreto, SekoBass e Filipe Cartaxo. No ano passado, a BaianaSystem foi um dos grandes destaques do Prêmio Multishow ao vencer as categorias “Melhor Hit”, com a música “Playssom”, e “Melhor Disco” pela obra “Duas Cidades”. Desde então, passou a ser atração constante na programação de grandes festivais nacionais e internacionais, entre eles os consagrados Lollapalooza e Rock in Rio.

Além da sonoridade marcante, a BaianaSystem aposta em concepções visuais peculiares, potencializando sua expressividade artística e promovendo a coexistência entre som e imagem. Já é tradição em seus shows a utilização de mascaras inspiradas nos “caretas”, personagens tradicionais do Carnaval da Bahia. Outra característica que chama a atenção é a utilização das cores azul e branco, que remetem às pinturas das casas no interior baiano e às comemorações do Dia de Iemanjá.

A estreia da BaianaSystem em solo curitibano será o grande destaque da festa de encerramento do festival de criatividade urbana Subtropikal, que contará ainda com as apresentações da banda Mulamba e do DJ Caê Traven. O show será realizado na Ópera de Arame, no dia 22 de julho (sábado), a partir das 16h. Os ingressos custam R$ 50 e podem ser adquiridos antecipadamente no site www.sympla.com.br/subtropikal. Mais informações no site www.baianasystem.com.