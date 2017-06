Alec Baldwin confirma retorno como Trump no 'Saturday Night Live'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alec Baldwin, 59, afirmou nesta terça-feira (27) que retornará para a próxima temporada do programa "Saturday Night Live" com a imitação do presidente americano Donald Trump. "Acho que vamos encaixar. Acho que as pessoas gostaram", disse Baldwin, em entrevista ao canal "CNN". A declaração do ator acontece meses depois de ele ter afirmado que não continuaria a imitar Trump. Na época, ele afirmou que o público não aguentaria a imitação. A participação de Baldwin no programa seria apenas durante o período eleitoral americano, mas acabou se estendendo para os primeiros dias de mandato do presidente americano. A imitação de Trump por Baldwin fez com que o "Saturday Night Live" tivesse a estreia mais alta do show desde 2008. Apesar de seu retorno, Baldwin afirmou que suas aparições no programa serão mais raras devido à sua agenda de compromissos. A nova temporada do programa de humor americano deve estrear em setembro.