Universal divulga o trailer de “A Escolha Perfeita 3”

(foto: Divulgação)

As atrizes Anna Kendrick, Brittany Snow, Anna Camp, Rebel Wilson, Haille Steinfeld e Elizabeth Banks retornam para mais uma competição musical em “A Escolha Perfeita 3” (Picth Perfect 3). A Universal lança hoje o primeiro trailer do terceiro filme da série, já com legendas em português.

Depois de se formarem na faculdade e serem lançadas ao mundo real, as Bellas percebem que não existe perspectiva para cantoras à capella em um cenário musical competitivo. Mas, quando se reencontram para uma turnê no exterior, o grupo se vê forte para compor novas canções e, pela ultima vez, tomar decisões difíceis.



Com direção de Trish Sie e produção de Elizabeth Banks, a comédia ainda traz Hana Mae Lee, Ester Dean, Alexis Knapp, Chrissie Fit, Kelley Jakle e Shelley Regner no elenco. A Produção chega aos cinemas brasileiros em 8 de março de 2018.

Assista ao trailer: