Richa diz que operação da PM na votação de pacote foi “um sucesso”

27/06/17 às 17:21 - Atualizado às 17:21 Redação Bem Paraná com blog Política em Debate

O governador (PSDB) considerou “um sucesso” a operação policial montada para garantir a votação do pacote de ajuste fiscal do prefeito Rafael Greca (PMN) pela Câmara de Vereadores de Curitiba, na Ópera de Arame, ontem e hoje. Richa afirmou que a Polícia Militar garantiu a “proteção” do Legislativo e “a integridade de manifestantes”.

