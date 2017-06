Novo aplicativo do Detran-PR tem simulado para novos motoristas

(foto: Divulgação)

Os novos motoristas que vão fazer a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) podem se beneficiar com o novo aplicativo do Detran-PR. Lançado pelo governador Beto Richa nesta segunda-feira (26), o app Detran Habilitação deve atender 100 mil candidatos que passam pelo processo todos os anos no Estado. O app já está disponível, de forma gratuita, para celulares, tablets e smartphones.



Richa destacou que a ferramenta é mais uma medida para facilitar a vida dos cidadãos. “Além de eliminar filas de espera no Detran, o aplicativo também dará mais agilidade ao serviço prestado à população. Todos os avanços tecnológicos são desejáveis por uma administração como a nossa, que busca a eficiência no atendimento”, afirmou o governador.



O aplicativo permite que o futuro motorista controle cada etapa e acompanhe passo a passo, desde a contratação do Centro de Formação de Condutores até a entrega da CNH aos aprovados. O app tem ainda agenda de exames, aulas, consulta de taxas e resultados, além de canal exclusivo para falar com a central de atendimento do Detran e simulado do teste teórico de direção.



“Vimos que existia uma expectativa muito grande dos candidatos, a maioria deles jovens, em relação à primeira habilitação. Com o aplicativo, além de ter em mãos as informações sobre o processo, eles se sentirão mais seguros em cada etapa”, disse o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.



Segundo Traad, todos os meses são abertos nove mil processos de 1ª habilitação no Paraná. A estimativa é que o aplicativo atenda os mais de 100 mil candidatos que passam pelo processo todos os anos no Estado, com divulgação nas autoescolas e clínicas médicas e psicológicas credenciadas.



NADA SIMILAR - O novo aplicativo foi desenvolvido em parceria com a Celepar e faz parte do sistema Detran Fácil, que disponibiliza os serviços do Detran de forma digital. “Não existe no país nada similar ao nosso aplicativo. Esperamos que ele sirva de exemplo para outros estados”, disse o presidente da Celepar, Jacson Carvalho Leite.



MAIS FERRAMENTAS – Além do app Detran Habilitação, o Detran conta ainda com dois outros aplicativos para celulares: o jogo educativo PerigosaMente no Trânsito, pensado para crianças e adolescentes, e o app DetranPR, que ganhou nova versão e mais funcionalidades.



Antes, já era possível ver pontuação da habilitação, extrato de débitos do veículo, solicitar segunda via de documentos, imprimir guia de licenciamento, realizar serviços e consultas. Agora ele também permite cadastrar mais de um veículo, controlar custos com abastecimento, calcular preços para uso de álcool ou gasolina, até datas e gastos com manutenção.



DOWNLOAD - Todos os aplicativos do Detran são gratuitos e estão disponíveis para os aparelhos que usam os sistemas Android e IOS. Para encontra-los basta fazer a busca na loja digital do celular: Detran Habilitação, Detran/PR e PerigosaMente – O Jogo. Todos são registrados pela Celepar.



PRESENÇAS – O assessor especial de Políticas Públicas, Edson Lau Filho, também participou da solenidade.