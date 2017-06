Tarifa da Eletropaulo vai subir 5,15% a partir de 4 de julho para residências

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tarifas da distribuidora AES Eletropaulo subirão 5,15% para clientes residenciais e 2,47% para industriais a partir de 4 de julho. Os reajustes foram autorizados nesta terça (27) pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A Eletropaulo, controlada pela norte-americana AES, é responsável pelo fornecimento de energia na região metropolitana de São Paulo. Na semana passada, a agência autorizou que a distribuidora Copel-D, da estatal paranaense Copel, reajustasse suas tarifas em 5,85%, em média, a partir de 24 de junho. Os preços cobrados subiram 6% para clientes residenciais e 5,62% para industriais paranaenses. Outro item que passou por reajuste recentemente foi o botijão de gás. No início do mês, a Petrobras anunciou uma nova política de preços para o botijão, cujo preço começou a ser alterado mensalmente. O primeiro reajuste, em junho, foi de 6,7%, válido apenas para o botijão de 13 quilos -o mais popular. Para o consumidor, isso significa uma alta de até 2,2%, ou R$ 1,25 por botijão, caso o aumento seja repassado integralmente pelas distribuidoras ao preço final.