Ivete Sangalo e Claudia Leitte trocam de 'The Voice'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo divulgou mudanças nas "cadeiras" das próximas temporadas de "The Voice Brasil" e "The Voice Kids". Nesta terça (27), a emissora anunciou que Ivete Sangalo será técnica do "The Voice Brasil", e que Claudia Leitte assumirá o "The Voice Kids" -até então, os postos eram contrários. Ivete se juntará com os colegas Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló na versão adulta do programa. Já Claudia "apertará o botão" na terceira temporada da versão infantil do musical cuja terceira temporada está prevista para 2018.