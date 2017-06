Richard não treina e Paraná Clube vê risco de crise no gol

O goleiro Richard: desfalque à vista? (foto: Divulgação / Paraná Clube)

O goleiro Richard, do Paraná Clube, não treinou nesta terça-feira (27) com o resto do grupo. Segundo informações, ele sentiu dores musculares. Sua ausência contra o Ceará é, por ora, apenas uma possibilidade. Mas o clube corre risco de uma crise na posição de goleiro.

Richard foi contratado às pressas junto ao Água Santa-SP depois que o titular, Léo, sofreu uma lesão grave em uma partida pela Copa do Brasil. No segundo jogo com o Atlético-MG, em 31 de maio, ele se chocou com Fred no lance do 2º gol do Galo e levou a pior: o joelho do atacante bateu no rosto de goleiro. Léo sofreu fraturas, passou por cirurgia e sua volta aos treinos é apenas uma perspectiva futura. A previsão mais otimista é no começo de agosto.

O veterano Marcos, que fez 41 anos em maio, também está entregue ao departamento médico. Antes mesmo da lesão de Léo, Marcos já vinha lutando contra problemas no ombro. Os médicos do Paraná não têm previsão de quando ele voltaria.

Sem Léo, Marcos e com o risco de ficar sem Richard, o Paraná tem duas opções: Douglas Baldini e Hugo. O primeiro substituiu Léo contra o Atlético-MG. Já Hugo atuou pela equipe nas duas últimas partidas da Série B de 2016. Douglas é o mais alto dos cinco goleiros do Paraná, com 1,94 m. Richard tem 1,86m, Marcos tem 1,87 m, Hugo tem 1,89 m e Léo, 1,93 m.

O próximo jogo do Paraná Clube será neste sábado (1/7), às 16h30, contra o Ceará, na Vila Capanema. O time paranaense já tem dois desfalques garantidos na defesa: o lateral Cristovam e o zagueiro Eduardo Brock. O primeiro foi expulso na partida anterior – derrota de 2 a 1 frente ao Criciúma – e o segundo acumulou três cartões amarelos. Os respectivos substitutos devem ser o lateral Júnior e o zagueiro Wallace.