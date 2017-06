Maisa e Dudu Camargo voltam ao 'Programa Silvio Santos'; e atriz deixa gravação

LIGIA MESQUITA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maisa Silva, 15, e Dudu Camargo, 19, voltaram ao "Programa Silvio Santos" na tarde desta terça (27). Os dois estiveram na atração do SBT exibida no domingo (18) e criaram polêmica quando Silvio tentou formar um casal com os dois e a jovem atriz recusou. Convidada para disputar o "Jogo dos Pontinhos" com Livia Andrade, Maisa foi surpreendida pela entrada de Dudu. Silvio justificou a chegada do rapaz dizendo que eles precisavam encerrar a briga que tomou as redes sociais na última semana. Silvio insisitiu para que eles fizessem as pazes e quis também que Dudu e Maisa dessem um selinho. Ela não gostou e foi embora antes do fim da gravação, chateada.