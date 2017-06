CBF confirma jogo do Coritiba para a Vila Capanema

O jogo entre Coritiba e Vasco, em 2 de julho, pela 11ª rodada do Brasileirão, será na Vila Capanema e não no Couto Pereira. A confirmação foi feita nesta terça-feira (27) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O horário do jogo – 19 horas – foi mantido.

O time paranaense havia pedido a transferência de local porque o gramado do Couto Pereira está em reforma.

Essa reforma é a justificativa do Coritiba para não ceder o estádio ao Atlético – o Furacão havia indicado o Couto Pereira como palco do jogo contra o Santos, pela Copa Libertadores da América. O Atlético chegou a entrar com uma ação na Justiça para poder usar o estádio coxa-branca.