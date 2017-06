Após aprovação de pacote, Greca anuncia parcela do 13º em julho

(foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba)

No mesmo dia em que a Câmara de Vereadores aprovou em segunda votação o pacote de ajuste fiscal de Curitiba, a prefeitura anunciou que vai pagar a primeira parcela do 13º salário deste ano dos servidores municipais e pensionistas em folha complementar no próximo dia 14 de julho. O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca (PMN) pelo Facebook, nesta terça-feira (27/6). O município vai desembolsar R$ 117 milhões. A folha contempla pagamento para 46 mil matrículas de servidores da ativa da administração direta e indireta e também dos aposentados, segundo a prefeitura. De acordo com Greca, a aprovação de parte dos projetos na Câmara Municipal criou condições para começar a resolver os problemas fiscais e financeiros da cidade. A primeira parcela não tem incidência de nenhum tipo de desconto.