Nicolao Dino lidera lista tríplice para suceder Janot

REYNALDO TUROLLO JR. BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O subprocurador-geral da República Nicolao Dino foi o nome mais votado por integrantes do Ministério Público Federal para chefiar a Procuradoria-Geral da República a partir de setembro. A eleição foi realizada nesta terça (27) e se encerrou às 18h. Com 621 votos, Dino vai compor uma lista tríplice ao lado dos subprocuradores-gerais Raquel Dodge, que teve 587 votos, e Mario Bonsaglia, que recebeu 564 votos. Oito candidatos concorreram. Dino é visto como o mais próximo do atual procurador-geral, Rodrigo Janot, cujo mandato termina em 17 de setembro. A lista tríplice, organizada pela ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República), será entregue ao presidente Michel Temer, a quem compete escolher o novo procurador-geral. Pela Constituição, Temer pode indicar qualquer membro da carreira com mais de 35 anos de idade. Porém, desde 2003, no governo Lula, o presidente da República tem escolhido o mais votado. Temer tem dado sinais de que observará a lista tríplice, mas não tem garantido a indicação do primeiro nome. Segundo a ANPR, 85% dos procuradores da República votaram –cerca de 1.100.