CBF veta Couto Pereira para jogo do Atlético; Vila Capanema deve ser escolhida

O Couto Pereira: palco de discórdia (foto: Divulgação / Coritiba)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vetou, nesta terça-feira (27), a utilização do estádio Couto Pereira para a partida entre Atlético e Santos, em 5 de julho, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A entidade decidiu vetar o estádio por causa da reforma do gramado, feita pelo Coritiba. A própria CBF indicou a Vila Capanema para a partida.

A Conmebol ainda não homologou a partida. Mas, com o veto, deve desconfirmar o Couto Pereira – a entidade diz não se opor à mudança se a Vila Capanema for referendada pela CBF.

Nesta terça-feira, o representante nacional da comissão de estádios da CBF, o paranaense Reginaldo Cordeiro, esteve nos dois estádios e vetou o gramado do Couto. Depois, enviou documentos à CBF que habilitam a Vila Capanema para receber a partida.

O estádio do Paraná Clube estaria apto a receber 20.083 pessoas, segundo laudo da Polícia Militar; com isso, atenderia à capacidade mínima exigida pela Conmebol, que é de 20 mil pessoas. Contudo, a tendência é que apenas 16.770 lugares sejam comercializados nas bilheterias. Os dirigentes esperam que a Conmebol não se oponha.

A Vila já vai receber a partida entre Coritiba e Vasco, neste domingo (2), segundo confirmação oficial da CBF.

HISTÓRICO

O Atlético não poderia usar a Arena da Baixada em 5 de julho porque o estádio vai receber a fase final da Liga Mundial de Vôlei, entre 4 e 8 de julho. Na última sexta-feira (23), o Furacão indicou o Couto Pereira como palco da partida contra o Santos. Isso apesar de o Coritiba, dono do estádio, ter negado a cessão, alegando que o gramado estava em reformas e no poderia ser usado no dia 5. Na segunda-feira (26), a Conmebol confirmou que o jogo seria no Couto Pereira.

Em 2015, os dois clubes haviam firmado um contrato de cessão mútua dos estádios, em caso de necessidade. Diante das recusas do Coritiba, o Atlético entrou com ação na Justiça nesta terça-feira (27), alegando que o argumento de que o gramado não terá condições de receber a partida "simplesmente não é sério". O Furacão ainda entregou um documento em que comprova que o Coritiba foi notificado do pedido de cessão do estádio antes de a reforma no gramado ser iniciada. Os coxas-brancas, por sua vez, dizem ter enviado um documento ao Atlético em que manifestam o desejo de não ceder o estádio, alegando que o gramado não terá condições de jogo.